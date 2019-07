Mondiali femminili: le campionesse americane festeggiano per le vie di Manhattan

Continua la festa delle statunitensi per la vittoria ai Mondiali di Francia: dopo il ritorno in America, le campionesse hanno sfilato per le strade di Mahnattan, tra applausi, cori e rulli di tamburi, con Megan Rapinoe che ha sollevato il trofeo esibendosi nella sua nota esultanza. Migliaia di persone hanno partecipato alla parata che si è tenuta per le vie della città. Sul carro delle calciatrici anche il sindaco di New York Bill de Blasio, candidato democratico alla presidenza americana, con in mano la bandiera degli Stati Uniti.