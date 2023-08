CALCIO Mondiali femminili, semifinali da record di audience in Australia e Spagna

Mondiali femminili da record, anche di audience. In Australia, la semifinale tra le padrone di casa e l'Inghilterra ha battuto ogni record di ascolto. I media locali parlano di oltre 11 milioni di persone raggiunte in tutto il Paese, con un pubblico medio di 7,13 milioni di spettatori, rendendola, così, la trasmissione più vista da quando si misura l'audience, nel 2001. Numeri importanti anche in Spagna, dove, nonostante la differenza di orario, la semifinale tra le iberiche e la Svezia ha avuto un pubblico medio di 1,9 milioni di persone, più del triplo rispetto alla finale di Champions femminile vinta dal Barcellona, e un picco di quasi quattro milioni di spettatori: è stata la trasmissione più seguita della giornata.

