Mondiali femminili, via alle semifinali: Inghilterra favorita.

Tre partite per incoronare una regina. Il Mondiale femminile entra nella settimana conclusiva, che si apre con la semifinale tra Spagna e Svezia, in programma martedì alle 10, orario italiano. Mercoledì mattina, l'altra sfida, tra l'Australia padrona di casa e la solidissima Inghilterra. Sulla carta, ora è proprio quest'ultima la favorita, ma l'assenza di Lauren James, miglior giocatrice delle Tre Leonesse, potrebbe incidere, e non poco: James, autrice di tre goal e altrettanti assist ai gironi, si è fatta espellere agli ottavi di finale, rimediando due turni di squalifica, e tornerebbe solo per l'eventuale finale. Di contro, le australiane sono lanciatissime e, nonostante essere in semifinale sia già un risultato storico per loro, non pare abbiano intenzione di fermarsi. Per altro, il rientro a pieno regime dell'icona Sam Kerr ha dato ulteriore spinta, tecnica e morale, alle Matildas, che cercheranno di andare fino in fondo per la prima volta, di fronte al pubblico di casa.

La favorita dell'altra sfida è la Svezia, che arriva in semifinale dopo aver travolto l'Italia ai gironi ed eliminato Stati Uniti e Giappone in seguito. Un cammino pazzesco, che non era semplice immaginarsi, ma che sorprende fino a un certo punto, considerando che le scandinave sono arrivate terze in due delle ultime tre edizioni. Nell'ultima settimana in Oceania, la Svezia andrà a caccia di quel titolo che ha più volte sfiorato, ma mai afferrato, e, a questo punto, è una delle più serie candidate per farlo. Più sorprendente è invece la presenza della Spagna, mai giunta in semifinale prima, soprattutto se si considera il rapporto teso tra il gruppo e il ct Jorge Vilda, di cui diverse calciatrici avevano chiesto le dimissioni prima del Mondiale. Tuttavia, la Roja è cresciuta tanto negli ultimi anni, grazie soprattutto alla spinta del fenomenale Barcellona, e, non a caso, la due volte Pallone d'oro Alexia Putellas è il fulcro anche della Nazionale. Chissà se la giocatrice blaugrana, dopo aver spezzato il dominio del Lione in Champions League, riuscirà a compiere un'impresa pure in Coppa del mondo.

