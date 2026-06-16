Mondiali, festival dei pareggi: Capo Verde ferma la Spagna

Quattro pareggi in altrettante partite ai Mondiali di USA, Canada e Messico. La Spagna domina il possesso e costruisce numerose occasioni, ma trova un Capo Verde molto organizzato e un portiere – il 40enne Vozinha - in grande giornata. Gli iberici non riescono a sfondare nonostante il forcing finale. Termina 0-0 e per Capo Verde è un punto storico all’esordio mondiale.

Pareggio anche tra Arabia Saudita e Uruguay. Vantaggio saudita con Al Amri, poi la Celeste cresce nella ripresa e trova il meritato pareggio nel finale con Araujo. 1-1 tra Belgio ed Egitto. Ashour firma il momentaneo vantaggio africano, il Belgio pareggia nel secondo tempo grazie all'autorete di Hany. Quarta X di fila con lo scoppiettante 2-2 tra Iran e Nuova Zelanda. Gli oceanici vanno per due volte avanti grazie alla doppietta di Just, gli iraniani risalgono la china con Rezaeian prima e Mohebi poi.









