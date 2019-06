Mondiali: finisce il sogno delle azzurre, Olanda in semifinale

A Valenciennes l'Olanda si è imposta per 2-0 nella gara dei quarti di finale. Per le azzurre di Milena Bertolini tantissimi applausi, anche se il rammarico per la sconfitta e per l'eliminazione c'è. Le “ragazze Mondiali” sono state bravissime e questo sarà solo il trampolino di lancio del calcio femminile.