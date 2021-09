FUTSAL Mondiali Futsal: attesa per Spagna-Portogallo ai quarti

Il derby iberico arriva subito nei quarti di finale e solo una tra Spagna e Portogallo accederà alle semifinali del Mondiale di Futsal in programma in Lituania. Fatica più del previsto la selezione allenata da Jorge Braz che passa 4-3 contro la Serbia. Ricardinho apre le marcature, Pany trascina il Portogallo con una doppietta. Alle Aquile Bianche non basta quella di Lazaveric per andare avanti. Più semplice, invece, il successo della Spagna contro la Repubblica Ceca: 5-2 con 5 marcatori diversi per le Furie Rosse, alla caccia del terzo titolo iridato dopo quelli del 2000 e del 2004.

Un altro quarto interessante è quello tra Iran e Kazakistan. Da una parte la nazionale asiatica si è resa protagonista della partita più entusiasmante – fino a questo momento – dell'intero mondiale: 9-8 contro l'Uzbekistan grazie alla tripletta di Ahmad Abbasi e le doppiette di Hassan Zadeh e Javid. Dall'altra, e all'opposto, il Kazakistan spazza via la Thailandia con un netto 7-0 anche grazie alla grande prestazione del proprio capitano Higuita.

Gli ultimi due match vedranno di scena le due potenze sudamericane: il Brasile contro il Marocco e l'Argentina contro la Russia. I verdeoro – già cinque volte campioni del mondo – soffrono contro il Giappone ma alla fine passano 4-2. Una delle marcature porta la firma di Ferrao, capocannoniere del torneo con 7 reti. L'Argentina, invece, si fa sorprendere nel primo tempo dal Paraguay ma dilaga nel secondo e chiude il set sul 6-1. Albiceleste che punta al bis dopo la vittoria dell'ultimo mondiale in Colombia nel 2016.

