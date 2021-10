A UN PASSO DAL BIS Mondiali Futsal, l'Argentina batte il Brasile ed è in finale I campioni in carica vincono 2-1 e ora attendono la vincente di Portogallo-Kazakistan.

Esattamente come nel 2016, per la seconda volta nella sua storia, l'Argentina si gioca il titolo iridato del futsal. I campioni mondiali in carica si impongono 2-1 nel superclassico sudamericano contro il Brasile, in una semifinale decisa nel primo tempo. L'MVP di serata è Borruto, protagonista in entrambe le reti albicelesti. Rodrigo prova invano ad arginarlo ma non riesce a negargli il destro vincente, che non gli va in tabellino solo perché Vaporaki sfiora e si prende la paternità del gol. Vaporaki si farà perdonare dal compagno avviandone il raddoppio: suo il lancio sul quale Rescia scappa a Ferrao e imbuca, Borruto beffa ancora Rodrigo e stavolta la rete non gliela toglie nessuno. Il Brasile torna in corsa con la spaccata del capocannoniere del torneo Ferrao, liberato dal triangolo tra Pito e Marlon. Così la ripresa è un assalto all'arma bianca, con la Seleçao che pressa, crea, ma non passa. Neanche col portiere di movimento Dyego, che quando si presenta al tiro viene stoppato facilmente da Sarmiento. Finisce così, coi Pentacampioni fuori e i detentori del titolo che ora sono a tiro di doppietta.

