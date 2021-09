FUTSAL Mondiali Futsal: netti successi per Brasile e Marocco

Prime gare anche per i gironi C e D della fase finale dei mondiali di futsal. Il Portogallo vince 4-1 contro la Thailandia, che si conferma un avversario ostico per i lusitani. Dopo il primo tempo la partita è ancora sul risultato di parità 1-1 per le reti di Coelho e Sornwichian. Nella ripresa il Portogallo segna altre tre reti e vince 4-1 conquistando i primi tre punti nel girone C.

In testa al gruppo anche il Marocco che travolge le Isole Salomone con un netto 6-0. Tre reti per tempo con sei giocatori diversi. Apre El Mesrar dopo 2 minuti, chiude la partita al 34' Borite. In campo anche le squadre del gruppo D con al comando Brasile e Repubblica Ceca. La nazionale verdeoro, vincitrice di ben 5 mondiali su otto edizioni finora disputate, parte con un netto 9-1 al Vietnam con gara chiusa all'intervallo.

Al riposo il Brasile vinceva 5-1. Grande protagonista Ferrao autore di un poker di reti. Tra i marcatori anche la doppietta di Dieguinho. Vince anche la Repubblica Ceca 5-1 con Panama. Seidler va in rete tre volte per i ceci che all'intervallo sono già sul 4-0.

