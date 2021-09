FUTSAL Mondiali Futsal: Spagna e Argentina a punteggio pieno

Mondiali Futsal: Spagna e Argentina a punteggio pieno.

Dal 22 si inizierà a far sul serio con gli ottavi di finale – i primi sono Russia-Vietnam e Venezuela-Marocco – ma intanto la fase a gironi ha già delineato le potenze di questi Mondiali di Futsal che si stanno svolgendo in Lituania. A partire dalla Spagna, che chiude il gruppo E a punteggio pieno e con una gran prova di forza contro il fanalino di coda Angola. Finisce 4-1 per le Furie Rosse, trascinate da Adolfo Fernandez: il pivot del Barcellona realizza una tripletta mentre l'altra rete è a firma del capitano Ortiz, già 4 volte Campione d'Europa e 2 volte vice-campione del mondo. Mancherebbe solo il titolo iridato per completare il palmares di uno dei giocatori più iconici della storia del calcio a 5. Decisiva per il passaggio del turno, invece, la sfida tra Giappone e Paraguay: i nipponici passano in vantaggio con Shimizu ma subiscono la rimonta dei sudamericani con Mareco e Salas. 2-1 e Paraguay agli ottavi di finale, dove incontrerà l'Argentina prima del Gruppo F. L'Albiceleste supera di misura l'Iran nel match valido per il primato del raggruppamento: prima Cuzzolino, poi Stazzone mettono la strada in discesa, gli avversari provano a riaprirla con il 2-1 di Hassan Zadeh ma non c'è più tempo. Ko senza conseguenze per l'Iran che ora incontrerà l'Uzbekistan. Solo per la gloria, poi, il netto successo della Serbia sugli Stati Uniti tra due squadre ancora a quota 0 punti e già eliminate dal Mondiale. 7-0 per le Aquile Bianche, vera e propria fabbrica del gol: fatta eccezione per la doppietta di Tomic, infatti, le altre sono tutte reti singole e portano la firma di Lazarevic, Milosavljevic, Petrov, Rakic e Radovanovic.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: