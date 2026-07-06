Mondiali, Haaland manda a casa il Brasile di Ancelotti. L'Inghilterra piega il Messico

Colpi di scena e verdetti storici nella notte dei Mondiali di calcio 2026. A New York crolla il Brasile di Carlo Ancelotti, eliminato agli ottavi di finale dalla Norvegia, che si impone per 2-1. A decidere il match è una straordinaria doppietta di Erling Haaland tra il 79' e il 90', dopo che il brasiliano Guimarães aveva fallito un calcio di rigore nel primo tempo. Inutile la rete su penalty di Neymar al 99' per i verdeoro, che vedono confermare la "maledizione norvegese", non avendo mai vinto contro i norreni.

Nell'altra sfida della notte, l'Inghilterra espugna l'Estadio Azteca battendo il Messico padrone di casa per 3-2 al termine di un'intensa battaglia. Gli inglesi volano in vantaggio grazie alla doppietta in due minuti di Jude Bellingham. Prima della fine del primo tempo i messicani accorciano con Quinones. Con l'espulsione di Quansah e il rigore di Harry Kane la partita si piega inevitabilmente a favore degli inglesi. Ma i padroni di casa non mollano e vanno in goal con Jimenez su rigore per il 3-2 conclusivo.

Il programma degli ottavi di finale prosegue oggi, lunedì 6 luglio, con altre due partite che promettono spettacolo. Alle ore 21:00 italiane, i riflettori si accendono sull'AT&T Stadium di Dallas per il derby europeo tra Portogallo e Spagna. Nella notte italiana (ore 02:00 di martedì 7 luglio), toccherà invece ai padroni di casa degli Stati Uniti sfidare il Belgio sul campo del Lumen Field di Seattle. Le vincenti di queste due sfide si incroceranno poi nel tabellone dei quarti di finale a Los Angeles. Nella stessa giornata spazio poi alle ultime due sfide degli ottavi: Argentina Egitto alle 18:00 e Svizzera Colombia alle 22:00.







