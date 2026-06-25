Mondiali: il Messico fa 3 su 3. Ok Brasile, Marocco e Svizzera, sorprese Sudafrica e Bosnia

Prima giornata del terzo turno dei Mondiali di calcio e primi classifiche definite, con i gironi A, B e C che si sono conclusi, tra conferme e alcune sorprese. Il Messico fa 3 su 3, battendo 3-0 la Cechia e chiudendo il primo raggruppamento con 9 punti, 6 goal segnati e 0 subiti, davanti al Sudafrica, vincente per 1-0 contro la Corea del Sud e secondo nonostante un difficile inizio.

Nessun colpo di scena nel gruppo B, dove Brasile e Marocco battono Scozia e Haiti rispettivamente 3-0 e 4-2: la miglior differenza reti premia i sudamericani con il primo posto nel girone, rispetto ai nordafricani. Nel gruppo C, infine, il Canada perde partita e fattore campo, contro la Svizzera. Il 2-1 subito dagli elvetici, che chiudono a 7 punti, costringerà i nordamericani a spostarsi negli Usa per i sedicesimi e gli eventuali ottavi di finale. A quattro punti finisce anche la Bosnia, che si prende per 3-1 lo spareggio con il Qatar ed è praticamente certa di chiudere tra le migliori terze e, quindi, di passare il turno.

Si comincia così a delineare il tabellone della fase a eliminazione diretta, che per la prima volta a 32 squadre. Il Canada affronterà il Sudafrica e la vincente dello scontro potrebbe trovare agli ottavi il Marocco, semifinalista delle ascorsa edizione. Ai lati opposti della parte sinistra del tabellone, la stessa di queste tre Nazionali, ci sono Germania e Stati Uniti.

Dall'altra parte finiscono Brasile, Messico (che potrebbero incontrarsi ai quarti) e Svizzera. La Svizzera batte 2-1 il Canada e vince il primo raggruppamento con 7 punti, contro i 4 dei nordamericani, che perdono il fattore casa e giocheranno i sedicesimi a Los Angeles contro il sorprendente Sudafrica, che batte 1-0 la Corea del Sud ed è secondo nel gruppo B.







