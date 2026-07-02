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Mondiali, il Messico vola agli ottavi: sfiderà l'Inghilterra. Belgio e Usa avanti

I padroni di casa battono l'Ecuador e restano a punteggio pieno. I Tre Leoni rimontano la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane, mentre il Belgio elimina il Senegal ai supplementari. Gli Stati Uniti superano la Bosnia.

2 lug 2026
Foto: @FIFAWorldCup
Foto: @FIFAWorldCup

Prende sempre più forma il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Al termine di altre quattro sfide dei sedicesimi, avanzano Messico, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti, che si affronteranno nelle prossime gare a eliminazione diretta.

Continua il cammino impeccabile del Messico, che davanti agli oltre 80mila spettatori dello stadio Azteca supera 2-0 l'Ecuador grazie alle reti di Julián Quiñones e Raúl Jiménez. La squadra allenata da Javier Aguirre centra così la quarta vittoria consecutiva nel torneo, confermando una solidità impressionante: otto gol realizzati e nessuno subito. Agli ottavi sfiderà l'Inghilterra.

I Tre Leoni hanno dovuto però sudare più del previsto contro la Repubblica Democratica del Congo. Gli africani sorprendono gli inglesi con il vantaggio firmato da Cipenga e sfiorano anche il raddoppio, ma nel finale sale in cattedra Harry Kane. L'attaccante del Bayern Monaco firma il pareggio di testa al 75' e completa la rimonta all'86' con una straordinaria conclusione dal limite, regalando il successo per 2-1 alla formazione di Thomas Tuchel.

Emozioni fino all'ultimo anche a Seattle, dove il Belgio evita una clamorosa eliminazione contro il Senegal. I Leoni della Teranga, avanti 2-0 con Diarra e Sarr e padroni del campo per gran parte della gara, si fanno raggiungere negli ultimi minuti da Lukaku e Tielemans. Ai tempi supplementari è ancora Tielemans, su rigore, a completare una rimonta che vale il 3-2 finale e la qualificazione.

Sarà il Belgio l'avversario degli Stati Uniti, che hanno eliminato la Bosnia imponendosi 2-0. Decisive le reti di Balogun, autore del vantaggio prima di essere espulso nella ripresa, e di Tillman, che ha chiuso i conti con una splendida punizione. Per la nazionale allenata da Mauricio Pochettino prosegue così il sogno nel Mondiale di casa.




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