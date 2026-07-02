MONDIALI 2026 Mondiali, il Messico vola agli ottavi: sfiderà l'Inghilterra. Belgio e Usa avanti I padroni di casa battono l'Ecuador e restano a punteggio pieno. I Tre Leoni rimontano la Repubblica Democratica del Congo con una doppietta di Kane, mentre il Belgio elimina il Senegal ai supplementari. Gli Stati Uniti superano la Bosnia.

Mondiali, il Messico vola agli ottavi: sfiderà l'Inghilterra. Belgio e Usa avanti.

Prende sempre più forma il tabellone degli ottavi di finale dei Mondiali 2026. Al termine di altre quattro sfide dei sedicesimi, avanzano Messico, Inghilterra, Belgio e Stati Uniti, che si affronteranno nelle prossime gare a eliminazione diretta.

Continua il cammino impeccabile del Messico, che davanti agli oltre 80mila spettatori dello stadio Azteca supera 2-0 l'Ecuador grazie alle reti di Julián Quiñones e Raúl Jiménez. La squadra allenata da Javier Aguirre centra così la quarta vittoria consecutiva nel torneo, confermando una solidità impressionante: otto gol realizzati e nessuno subito. Agli ottavi sfiderà l'Inghilterra.

I Tre Leoni hanno dovuto però sudare più del previsto contro la Repubblica Democratica del Congo. Gli africani sorprendono gli inglesi con il vantaggio firmato da Cipenga e sfiorano anche il raddoppio, ma nel finale sale in cattedra Harry Kane. L'attaccante del Bayern Monaco firma il pareggio di testa al 75' e completa la rimonta all'86' con una straordinaria conclusione dal limite, regalando il successo per 2-1 alla formazione di Thomas Tuchel.

Emozioni fino all'ultimo anche a Seattle, dove il Belgio evita una clamorosa eliminazione contro il Senegal. I Leoni della Teranga, avanti 2-0 con Diarra e Sarr e padroni del campo per gran parte della gara, si fanno raggiungere negli ultimi minuti da Lukaku e Tielemans. Ai tempi supplementari è ancora Tielemans, su rigore, a completare una rimonta che vale il 3-2 finale e la qualificazione.

Sarà il Belgio l'avversario degli Stati Uniti, che hanno eliminato la Bosnia imponendosi 2-0. Decisive le reti di Balogun, autore del vantaggio prima di essere espulso nella ripresa, e di Tillman, che ha chiuso i conti con una splendida punizione. Per la nazionale allenata da Mauricio Pochettino prosegue così il sogno nel Mondiale di casa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: