Mondiali: Italia, dentro o fuori?

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È stato ed è uno dei più grandi attaccanti della sua generazione, Edin Dzeko oltre ad essere un grande campione, non è un caso che abbia inciso anche in Galles, è anche un signore del calcio e con il suo proverbiale aplomb spegne la polemica che si è innescata con i suoi ex compagni di squadra dell'Inter “rei” di avere esultato dell'esclusione del Galles dalla finale play off. E Dzeko in conferenza stampa risponde cosi.

“L’esultanza di Dimarco e altri dopo i rigori di Cardiff? Nessun problema, anch’io non volevo giocare con l’Italia. Al giorno d’oggi con i social serve intelligenza, perché ogni cosa può scivolare da un’altra parte. Ci vuole attenzione. Tutti abbiamo visto cosa è successo, e tutto viene ingigantito, però è normalissimo. Dimarco mi ha scritto che non voleva offendere nessuno, gli ho risposto: ma di che parliamo? Non ci sono problemi”.

Resta il fatto che Zenica ospiterà gli azzurri in un ambiente caldo. Sarà la notte decisiva, a separare l'Italia dalla qualificazione c'è soltanto l'ultimo ostacolo Bosnia. Una finale play off carica di tensione dove ogni dettaglio può fare la differenza e dove il margine di errore è praticamente nullo. Gli azzurri arrivano alla sfida con il peso della storia alle spalle ma anche con la consapevolezza di avere qualità superiori. Dall'altra parte la Bosnia si presenta senza nulla da perdere. Squadra compatta, il suo CT Sergej Barbarez dichiara in conferenza che non avrà nessun problema, in caso di vantaggio della sua squadra, “a parcheggiare il pullman davanti alla porta”. Rino Gattuso dovrebbe scegliere la continuità schierando dall'inizio gli stessi undici che hanno iniziato contro l'Irlanda del Nord. Il verdetto arriverà al termine di novanta minuti- o forse più. In palio non c'è solo la qualificazione ma l'intera credibilità e il futuro del calcio italiano, L'italia è chiamata a rispondere presente. Ora o mai più.







