Mondiali: l'Italia vince 1-0 in Svizzera e ipoteca la qualificazione

Impresa della Nazionale di Milena Bertolini che si avvicina al Mondiale del 2023. A Thun l’Italia supera 1-0 la Svizzera, scavalcandola in testa alla classifica del Gruppo G e di fatto ipotecando la qualificazione diretta alla competizione che si disputerà in Australia e Nuova Zelanda. Gol decisivo di Girelli, che all’83’ segna la punizione che spezza l'equilibrio e dà il via alla meritata festa azzurra. “È stata una vittoria sofferta - ha dichiarato Milena Bertolini - le ragazze sono state bravissime perché sono state in partita fino alla fine. Come avevo chiesto prima di entrare in campo, hanno lottato e avuto fiducia nei loro mezzi. Faccio i complimenti a tutta la squadra perché ha meritato questi tre punti.