VERSO QATAR 2022 Mondiali, le fasce per i gironi: San Marino può incontrare Andorra, ma non l'Italia Gli azzurri saranno testa di serie di un girone da 5, i biancazzurri saranno in uno da 6. Il sorteggio il 7 dicembre a Zurigo.

Eccole qua, definitive e ufficiali, le griglie dalle quali nasceranno i gironi di qualificazione a Qatar 2022. Il sorteggio – stavolta virtuale causa covid – è fissato per il 7 dicembre, a Zurigo: ne usciranno 10 gruppi. 5 da 5 e altrettanti da 6. In quanto semifinalista di Nations League, l'Italia sarà, al pari di Belgio, Francia e Spagna, testa di serie di un girone da cinque, quelli dall'A all'E. Gli azzurri dunque non potranno essere abbinati a San Marino, in ultima fascia insieme a Malta, Moldova, Liechtenstein e Gibilterra e giocoforza destinato a un girone da 6.

Inghilterra, Portogallo, Croazia, Danimarca, Germania e Olanda le papabili teste di serie del girone dei biancazzurri. Che dall'urna possono sperare in un regalo chiamato Andorra, salita in fascia 5 e, nel caso, avversario perfetto per provare a fare risultato.

13 i pass per il Mondiale messi in palio dalla UEFA: 10 sono per le prime classificate, i restanti 3 invece si assegnano con un playoff a 12 al quale accedono le seconde e due ripescate, ossia le migliori vincitrici dei gironi di Nations League rimaste fuori. Le qualificazioni si terranno da marzo 2021 a marzo 2022, quando si disputeranno i playoff. Le altre finestre a settembre, ottobre – senza l'Italia, impegnata nella Final Four di Nations League – e novembre.



