Mondiali, Mbappé risponde a Messi: Francia agli ottavi, Haaland trascina la Norvegia

I Mondiali entrano nel vivo e i grandi campioni rispondono colpo su colpo. Dopo la doppietta con cui Lionel Messi ha trascinato l’Argentina contro l’Austria, è arrivata la replica di Kylian Mbappé, autore di due reti nel netto 3-0 con cui la Francia ha superato l’Iraq, conquistando con un turno d’anticipo la qualificazione ai sedicesimi di finale. A Filadelfia la sfida è stata segnata da una lunga interruzione di oltre due ore per una tempesta di fulmini che ha costretto il pubblico a lasciare gli spalti, trasformando la gara in una vera maratona. Alla ripresa, però, i Bleus hanno confermato la propria superiorità: oltre alla doppietta di Mbappé, è arrivato anche il gol di Dembélé che ha fissato il risultato finale.

Nell’altra sfida del girone continua a brillare la Norvegia, che ha battuto 3-2 il Senegal ottenendo la seconda vittoria consecutiva e il pass per la fase a eliminazione diretta. Ancora protagonista Erling Haaland, autore di una doppietta che lo conferma tra i bomber più in forma del torneo. Gli scandinavi hanno controllato a lungo la partita, resistendo nel finale al tentativo di rimonta degli africani. Ora l’attenzione si sposta sulla sfida tra Francia e Norvegia, entrambe a punteggio pieno: in palio c’è il primo posto nel girone e un percorso teoricamente più favorevole nella fase a eliminazione diretta.







