Mondiali, Olanda - Marocco il primo big match. Ecco le qualificate

È Olanda - Marocco il primo big match già definito per i sedicesimi di finale del Mondiale. Gli Oranje hanno battuto per 3-1 la Tunisia nella notte, assicurandosi il primo posto del gruppo F e quindi la sfida alla semifinalista della scorsa edizione. Altrettanto interessante sarà l'altra partita uscita dall'incrocio tra i gruppi C e F, Brasile - Giappone, dal lato opposto del tabellone, con gli asiatici che hanno pareggiato per 1-1 con la Svezia, assicurandosi il secondo posto, ma la terza piazza, con quattro punti, dà la certezza di qualificazione anche agli scandinavi.

Nel girone D arriva la prima sconfitta per gli Stati Uniti, battuti 3-2 dalla Turchia, uno stop ininfluente, così come lo è il successo per la squadra di Montella, già eliminata dal Mondiale. Finisce 0-0 l'altra sfida, tra Australia e Paraguay, che dà l'accesso diretto ai sedicesimi agli oceanici, mentre i sudamericani sono terzi per differenza reti, ma hanno grandi possibilità di andare avanti comunque. Nel prossimo turno, gli Stati Uniti sfideranno la Bosnia, ancora da definire gli abbinamenti per le altre due.

Festa nazionale in Ecuador, con i centramericani che battono a sorpresa la Germania, per 2-1 in rimonta, e arrivano a quattro punti nel girone. Come per la Svezia, anche in questo caso la quota è sufficiente per rientrare tra le otto migliori terze e centrare per la prima volta la qualificazione a una fase a eliminazione diretta. Vince anche la Costa d'Avorio, battendo 2-0 Curacao, e accedendo ai sedicesimi. Anche per la Nazionale africana si tratta di una prima volta. Ancora da definire le sfidanti di tutte e tre le squadre qualificate del gruppo E.







