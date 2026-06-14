Mondiali: pari tra Brasile e Marocco, sorpresa Australia

Emozioni e risultati inattesi ai Mondiali, a partire dall'1-1 tra Qatar e Svizzera. Gli elvetici hanno trovato il vantaggio con Embolo ma hanno subito il pareggio dei qatarioti di Lopetegui all'ultimo minuto di recupero. Tutto in equilibrio nel Gruppo B con Qatar, Svizzera, Canada e Bosnia a quota un punto.

C'era grande attesa per la supersfida tra il Brasile di Carlo Ancelotti e il Marocco semifinalista quattro anni fa. Anche in questo caso è 1-1: vantaggio nordafricano con Saibari, pareggio verdeoro con Vinicius. A prendersi la testa del girone C è dunque la Scozia, a cui basta il gol di McGinn per superare 1-0 Haiti.

Sorpresa anche nel Gruppo D con l'Australia che – contro pronostico – batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella e raggiunge gli Stati Uniti in vetta al raggruppamento. Un gol per tempo, Irankunda nel primo e Metcalfe nel secondo.









