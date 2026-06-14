TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
19:03 Istanze in ritardo di 10 anni, imbarazzo e scuse del Segretario Fabbri 18:56 Polemica sui tassisti, Fabbri: "Non accettiamo colpe sistemiche, accertare responsabilità caso per caso" 18:44 Europei piccoli Stati: San Marino cede anche a Malta e la ritroverà in semifinale 18:26 Venezuela sotto le macerie, 164 morti e oltre 25.000 dispersi. Al sicuro i concittadini sammarinesi 17:38 Mattarella per gli 80 anni della Costituente: "La Repubblica è di tutti" 16:38 PDL famiglia tra richieste accolte e nodi ancora aperti 16:32 Olimpiadi, svolta storica: il Cio darà 10.000 dollari a ciascun atleta partecipante ai Giochi 14:19 A vent'anni dalla Convenzione ONU, Attiva-Mente si interroga su disabilità, libertà e progetto di vita 13:34 Maturità: a San Marino cominciati gli orali dei licei e consegnati i certificati al CFP 10:51 Esposto contro taxi e Ncc sammarinesi. Dal Titano: "Chi sbaglia penalizza tutta la categoria"
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Mondiali: pari tra Brasile e Marocco, sorpresa Australia

di Alessandro Ciacci
14 giu 2026
Mondiali: pari tra Brasile e Marocco, sorpresa Australia

Emozioni e risultati inattesi ai Mondiali, a partire dall'1-1 tra Qatar e Svizzera. Gli elvetici hanno trovato il vantaggio con Embolo ma hanno subito il pareggio dei qatarioti di Lopetegui all'ultimo minuto di recupero. Tutto in equilibrio nel Gruppo B con Qatar, Svizzera, Canada e Bosnia a quota un punto.

C'era grande attesa per la supersfida tra il Brasile di Carlo Ancelotti e il Marocco semifinalista quattro anni fa. Anche in questo caso è 1-1: vantaggio nordafricano con Saibari, pareggio verdeoro con Vinicius. A prendersi la testa del girone C è dunque la Scozia, a cui basta il gol di McGinn per superare 1-0 Haiti.

Sorpresa anche nel Gruppo D con l'Australia che – contro pronostico – batte 2-0 la Turchia di Vincenzo Montella e raggiunge gli Stati Uniti in vetta al raggruppamento. Un gol per tempo, Irankunda nel primo e Metcalfe nel secondo.




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio