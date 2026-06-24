Mondiali: Portogallo agli ottavi con un super Ronaldo, Croazia e Colombia passano il turno, Inghilterra frenata

Il turno del 23 maggio dei Mondiali 2026 ha regalato verdetti decisivi e fatto la storia nei gironi K e L, confermando l'alto livello di equilibrio e il grande fascino. Nel Gruppo L, la Croazia ha superato Panama per 1-0 al termine di un match bloccato e molto tattico. A decidere l'incontro è stata la rete di testa firmata al 54' dall'attaccante Ante Budimir. Questo successo garantisce ai croati l'accesso matematico ai sedicesimi di finale, mentre condanna definitivamente la generosa squadra di Panama all'eliminazione dal torneo.

Sempre nello stesso raggruppamento, l'Inghilterra non è andata oltre uno 0-0 contro un solido e organizzato Ghana. I leoni inglesi hanno faticato a scardinare la retroguardia africana, rimandando i discorsi qualificazione e subendo un rallentamento dopo il buon esordio.

Nel Gruppo K, il Portogallo ha travolto l'Uzbekistan di coach Cannavaro con un netto e spettacolare 5-0. La partita è entrata ufficialmente nella leggenda dello sport grazie a Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse, autore di una doppietta, è diventato il primo calciatore della storia a segnare in sei edizioni diverse della Coppa del Mondo. Una prova di forza che lancia i lusitani alla fase successiva.

Nell'altra sfida, la Colombia ha piegato la resistenza della Repubblica Democratica del Congo per 1-0. A sbloccare il risultato finale ci ha pensato il difensore Daniel Muñoz al 76', abile a sfruttare un inserimento perfetto che ha regalato ai sudamericani i tre punti decisivi per il passaggio del turno, spezzando i sogni dei rivali.



Sei le partite previste per il 24 giugno (e la notte del 25 italiana): alle 21:00 le due sfide del grupp B Svizzera - Canada (Diretta TV su Rai 1 e in streaming su DAZN) e Bosnia ed Erzegovina - Qatar (In streaming su DAZN); per il gruppo C alle 00:00 Scozia - Brasile e Marocco - Haiti; alle 03:00 italiane per il gruppo A si sfidano Repubblica Ceca - Messico e Sudafrica - Corea del Sud.