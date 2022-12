QATAR Mondiali: prima semifinale tra Argentina e Croazia, diretta da Orsato

Stasera in Qatar si gioca la prima semifinale dei Mondiali di calcio, diretta dall'italiano Orsato: alle 20 scendono in campo Argentina e Croazia. Domani l'altra sfida per un posto in finale: quella tra Francia e Marocco.

