QATAR 2022 Mondiali: rinviato playoff Scozia-Ucraina

La partita dei playoff dell'Ucraina contro la Scozia per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2022 in Qatar è stata posticipata a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, riferisce la BBC. La partita avrebbe dovuto svolgersi all'Hampden Park il 24 marzo, ma l'Ucraina ha chiesto alla FIFA di spostarla, ha aggiunto la stessa fonte. Verrà quindi posticipato anche l'incontro nel quale il vincitore affronterà una tra Galles e Austria. Sono in corso discussioni per fissare la nuova data, probabilmente a giugno.

