Mondiali: sfuma sogno Ucraina, in Qatar va il Galles

Il Galles batte 1-0 l'Ucraina nella finale di playoff e agguanta l'ultimo slot per le nazionali europee ai prossimi Mondiali di calcio in Qatar, facendo sfumare il sogno qualificazione per Kiev. Il Portogallo dilaga contro la Svizzera nel match di Nations League. Finisce 4-0 per i lusitani con Cristiano Ronaldo autore di una doppietta che gli consente di raggiungere quota 117 reti in nazionale. Nell'altra partita del gruppo A, fatica non poco la Spagna contro la Repubblica Ceca: finisce 2-2 con le furie rosse che agguantano il pari al 45' della ripresa con Eric Garcia.