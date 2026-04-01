Mondiali: tornano Iraq e Congo, con Cechia, Svezia, Turchia e Bosnia

Non c'è solo la Bosnia, giustiziera dell'Italia, tra le ultime qualificate al Mondiale nordamericano di calcio: dal turno conclusivo dei playoff sono uscite le sei squadre che completeranno il tabellone del torneo, con alcuni storici ritorni, dopo tante edizioni di assenza. Il primo è quello della Repubblica democratica del Congo, vincente sulla Giamaica con un goal al minuto 100 di Tuanzebe (giocatore del Burnley), nel primo tempo supplementare, e nuovamente ai Mondiali 52 anni dopo. L'unica presenza della Nazionale africana risaliva finora al 1974, edizione vinta in casa dall'allora Germania Ovest.

Il secondo ritorno è dell'Iraq, che invece aveva partecipato per l'ultima volta nel 1986, durante il Mondiale che rese immortale Maradona. Gli asiatici battono 2-1 la Bolivia, con reti di Al Hamadi e Aymen Hussein, che rendono vana la marcatura di Paniagua. Per quanto riguarda l'Europa, c'è un'altra qualificazione strappata ai rigori, quella della Cechia, ai danni della Danimarca: coi tempi regolamentari finiti 2-2 (Suic e Krejci per i cechi, Andersen e Hogh per i danesi), dal dischetto i nordici sbagliano con Hojlund, Dreyer e Jensen, chiudendo qui il proprio cammino. Nelle ultime due partite c'è uno strano intreccio del destino per le due squadre fuoriuscite dal gruppo B, quello vinto dalla Svizzera: Kosovo e Svezia. Il Kosovo, secondo nel girone, esce battuto dallo spareggio con la Turchia di Montella, che torna al Mondiale grazie al goal di Akturkoglu, mentre la Svezia, che era arrivata ultima con soli 2 punti, ma sapeva già di essere ai playoff in quanto vincente della propria lega di Nations League, batte 3-2 la Polonia, trascinata da Elanga, Lagerbielke e Gyokeres, e andrà in Nord America.

Queste sei squadre completano perciò il tabellone di un Mondiale mai così folto, con 48 Nazionali al via, almeno per ora. Già, perché se la composizione del torneo cambia spesso, c'è la costante della geopolitica a sparigliare le carte. E allora, visto il perdurare della guerra in Medio oriente, con gli Stati Uniti (sede della maggior parte delle gare) e l'Iran (già qualificato) tra i protagonisti, ecco che le cose potrebbero cambiare. Lo stesso Iraq, autore di un vero miracolo in questi playoff, visto che per diversi giocatori erano impossibile uscire dal Paese e raggiungere il campo neutro su cui si è disputata la gara, potrebbe dover rinunciare alla trasferta. A rischio anche altri Paesi, Iran compreso.





