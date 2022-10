FEMMINILE Mondiali U17: la Colombia è la prima finalista

Mondiali U17: la Colombia è la prima finalista.

La Colombia è la prima finalista dei mondiali under 17 femminili in svolgimento in India. Le sudamericane hanno battuto ai calci di rigore le pari età della Nigeria. Al 90' il risultato era di 0-0, nei mondiali under 17 non si giocano supplementari. Dal dischetto la Colombia si è imposta per 6-5. Nell'altra semifinale si sfidano Spagna e Germania.

