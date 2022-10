FEMMINILE Mondiali U17: secondo titolo consecutivo per la Spagna La squadra di Kenio Gonzalo s'impone di misura sulla Colombia.

La finale del mondiale under 17 femminile è decisa da un'autorete. La Spagna vince il titolo superando di misura la Colombia e in India può fregiarsi del secondo titolo consecutivo di categoria dopo quello centrato nel 2018, risultato che permette di eguagliare la Corea del Nord. In ambito femminile giovanile la Spagna si conferma tra le migliori al mondo. In sette edizione organizzate, la Spagna è andata sul podio ben cinque volte: due vittorie, un secondo posto e due terzi posti. Nella finalissima, il primo tempo si chiude sullo 0-0. Nella ripresa gol annullato alla Spagna a Cristina Libran, che prima trova la grande parata del portiere colombiano, poi sul respinta il pallone carambola addossa alla giocatrice spagnola che lo accompagna in rete. L'arbitro dell'incontro consulta il var e annulla per un tocco di braccio della numero 16. Si resta sullo 0-0. La partita si sblocca all'82, quando sul cross dalla destra la palla attraversa tutta l'area di rigore, sul secondo palo Luisa Agudelo riesce a toccare la palla verso la porta, la sfera tocca Ana Guzman, finita a terra nel tentativo di intervenire sul cross e poi rotola in porta. È questo il gol che decide la finale mondiale, sul quale, forse, poteva starci una revisione del var per il contatto a centro area sul cross in partenza. Resta che la Spagna può festeggiare il secondo titolo mondiale under 17 della sua storia, che sia aggiunge al mondiale under 20 conquistato a fine agosto in Costa Rica. Al mondiale, Italia rappresentata da Maria Sole Ferrieri Caputi, primo direttore di gara donna ad arbitrare in serie A.

