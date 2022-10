FEMMINILE Mondiali U17: Spagna in finale, 1-0 alla Germania Domenica la finale per il titolo contro la Colombia.

La rete di Lucia Corrales allo scadere della partita permette alla Spagna di conquistare il pass per la finale dei mondiali under 17. In India la nazionale spagnola si impone di misura, anche se il primo vantaggio lo trova la Germania dopo 20 minuti con Mara Alber. La conclusione della calciatrice tedesca sugli sviluppi di un calcio d'angolo batte Sofia Fuente. La rete viene annullata per posizione di fuorigioco con il VAR. La numero 7 prova a rifarsi con una conclusione da fuori che termina sul fondo. Nel primo tempo, dopo 7 minuti di recupero, il risultato resta di 0-0.

Nella ripresa ancora Alber ci prova su calcio di punizione senza inquadrare lo specchio. La Spagna prova a sfruttare qualche punizione ma non è precisa. La partita sembra destinata ai calci di rigore come la prima semifinale, invece arriva il gol qualificazione al 90' minuto. Sul cross dalla destra dopo la grande giocata di Alguacil, arriva la deviazione di Lucia Corrales che di prima batte Altenburg. È di fatto il gol che vale la finale. Nel recupero la Germania non riesce a creare, passa la Spagna che domenica si giocherà contro la Colombia il titolo mondiale di categoria.

