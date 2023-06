Mondiali U20, Italia sconfitta in finale 1-0 dall'Uruguay

Non ce l'hanno fatta gli azzurrini ai Mondiali Under 20 in Argentina: la squadra di Nunziata è stata sconfitta in finale 1-0 dall'Uruguay. Decisivo il gol di Rodriguez all'85/o. "Sono stati più bravi di noi, stavano meglio fisicamente e hanno corso più di noi. E il campo non ci ha aiutato, ma il nostro è stato un percorso incredibile, e dobbiamo solo ringraziare i ragazzi per quello che hanno fatto in questo mese. Questa partita non cancella quanto di buono fatto fin qua". Così ai microfoni della Rai il tecnico dell'Italia Under 20, Carmine Nunziata. "Giocare sette partite ogni tre giorni non è facile - ha aggiunto - oggi loro stavano meglio di noi a livello fisico".