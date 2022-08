CALCIO FEMMINILE Mondiali U20: la Nigeria sorprende la Francia, ok Giappone e Sud Corea

In Francia – Nigeria, partita di apertura del gruppo C succede un po' di tutto. La partita viene sospesa per avverse condizione meteo dopo 20 minuti di gioco. Alla ritorno in campo la Francia la sblocca al 79' sugli sviluppi di un calcio d'angolo, la rete viene annullata dal var. Sei minuti dopo la Nigeria passa con Flourish Sabastine che regala la vittoria alla sua nazionale. Nell'altra partita del girone la Corea del Sud supera il Canada 2-0. Succede tutto nel secondo tempo. Vantaggio con un'autorete di Courtnall al 53' raddoppio di Mun Ha-yeon al 62'. Nel gruppo D netta vittoria degli Stati Uniti contro il Ghana. La partita si sblocca dopo 11 minuti con la rete di Michelle Cooper con un colpo di testa dentro l'area di rigore. Il Ghana resta anche in dieci per il rosso a Owusu segnalato dal var. Diventa tutto ancora più facile per gli Stati Uniti che prima dell'intervallo vanno sul 2-0 con Alyssa Thompson. Nella ripresa il definitivo 3-0 lo firma Ally Sentnor con un destro da dentro l'area. Nello stesso girone successo di misura del Giappone contro l'Olanda. A decidere la partita la rete di Yuzuki Yamamoto diagonale di destro da dentro l'area che batte il portiere e supera anche il controllo del var per la posizione di fuorigioco.

