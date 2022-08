FEMMINILE Mondiali U20: Spagna campione per la prima volta, 3-1 al Giappone La Spagna under 20 vince il suo primo mondiale femminile. Superata in finale il Giappone.

Fa festa la Spagna, che conquista il suo primo titolo. Lo fa davanti ai 29 mila spettatori dell'Estadio Nacional de Costa Rica. La nazionale di Pedro Lopez batte quella di Futoshi Ikeda e si prende la rivincita a distanza di quattro anni. Come in Francia nel 2018 Spagna e Giappone si erano presentate in finale. In quell'occasione era arrivato un successo delle giapponesi per 3-1, questa volta sono le spagnole a vincere per 3-1. Una finale già ben indirizzata dopo 27 minuti. Ne bastano 12 per sbloccare la partita con Inma Gabarro che ben servita in area controlla e di prima batte il portiere avversario. Al gol della giocatrice del Siviglia fa seguito, dieci minuti più tardi, il raddoppio di Salma Paralluelo. La difesa giapponese si fa tagliare fuori dal lancio in verticale di Medina, la giocatrice del Barcellona controlla, cambia passo e davanti a Ohba non sbaglia. Al 27' la coppa prende la via di Madrid, quando il tris di Salma Paralluelo,che vale anche la doppietta personale dell'attaccante spagnola, arriva su calcio di rigore. Sul 3-0 al 27' la partita è virtualmente chiusa. Nel caso ci fossero dei dubbi ci pensa Font a blindare la propria porta con una paio di interventi decisivi che tengono lontani i sogni giapponesi. Nella ripresa il Giappone va in rete in apertura di secondo tempo con Suzu Amano. Spagnole sorprese dallo schema su punizione della squadra di Ikeda. Gol che sembra dare speranza al Giappone. Font continua con qualche altro intervento decisivo. Al fischio è festa Spagna per il primo titolo mondiale under 20 della propria storia che arriva nella settimana in cui Alexia Putellas, giocatrice simbolo del calcio spagnolo è diventata la prima giocatrice ad aggiudicarsi per due volte di fila il premio della UEFA di migliore giocatrice d'Europa.

