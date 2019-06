Mondiali Under 20: al via gli ottavi di finale

Al via gli ottavi di finale

Tra Colombia e Nuova Zelanda sarà sfida tra seconde. I cafeteros hanno giuso la fase a gironi con 6 punti alle spalle del Senegal frutto di 2 vittorie e una sconfitta patita proprio contro la formazione africana. Dal girone C invece spuntano un po' a sorpresa i neozelandesi che con 6 punti hanno regolato la concorrenza di Norvegia e Honduras finendo per cedere solo alla scatenata Uruguay, favorita per la vittoria finale. Il resto delle aspiranti regine gioca domani. A cominciare dalle 17,30 quando sarò il turno di Ucraina e Panama. Ucraini vincitori del girone D davanti agli Stati Uniti battuti proprio nella gara di apertura e la sorpresona Panama uscita in qualche modo con un ripescaggio dal Gruppo E nel quale i centramericani hanno rimediato 4 punti sfruttando al massimo la vittoria nell'ultima giornata per 2-1 ottenuta a spese della già eliminata formazione dell'Arabia Saudita. Alla stessa ora l'Uruguay, unica squadra con la Francia a chiudere a punteggio pieno la prima fase, chiede strada ad un Ecuador terza del gruppo B alle spalle di Italia e Giappone. Il derby serale africano chiude il lunedi. Senegal capace nel gruppo A di conquistare il primato ai danni di Colombia e dei padroni di casa della Polonia da favoriti sulla Nigeria che ha un po' deluso in una prima fase fatta di 4 punti, peggio nel girone di Ucraina e Stati Uniti. Gli americani martedì rischiano seriamente di chiudere l'avventura al cospetto della Francia che dopo la clamorosa eliminazione del Portogallo divide solo con l'Uruguay l'etichetta di predestinata. Il derby asiatico tra Giappone e Corea del Sud è sfida tra due scuole per certi versi simili, tra due gruppi senza solisti, tra due secondi posti nei rispettivi raggruppamenti. L'Argentina che solo a tratti ha mostrato le potenzialità di cui è accreditata se la vede col Mali e con un pronostico tutto dalla sua. Ma l'albiceleste è attesa al cambio di passo.