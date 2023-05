ARGENTINA Mondiali Under 20: Italia-Brasile 3-2

Mondiali Under 20: Italia-Brasile 3-2.

Italia-Brasile 3-2 (3-0) nella prima partita degli azzurri nel gruppo D dei Mondiali Under 20, giocata allo stadio 'Malvinas Argentinas' di Mendoza davanti a 35.531 spettatori. Italia super nel primo tempo, trascinata da Casadei, che serve a Prati l'assist per il primo gol con conclusione da distanza ravvicinata, e poi segna la seconda e terza rete italiana, prima con un colpo di testa e poi trasformando un rigore concesso per fallo di Arthur sullo stesso Casadei, il migliore dei suoi insieme con Baldanzi. Nella ripresa il Brasile si fa sotto con una doppietta del suo n.9 Marcos Leonardo, attaccante del Santos seguito da alcuni club della Serie A, ma gli azzurri del ct Carmine Nunziata resistono al forcing finale della Seleçao e portano a casa la vittoria.

