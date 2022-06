Dal primo luglio Alfio Pelliccioni sarà il direttore sportivo del Monopoli. Per il dirigente sammarinese si tratto di un ritorno dopo l'esperienza nella stagione 201/2018. Pelliccioni concluderà il prossimo 30 giugno il contratto con il Catanzaro per poi iniziare la nuova avventura con il Monopoli con il quale si legherà per due anni.