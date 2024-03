SERIE D GIRONE D Montanari: “Il Victor San Marino è dei sammarinesi, io sono solo un gestore” Il nuovo Presidente si presenta: “Sono qui per dare un futuro a questa società”

Aveva già incontrato la squadra lo scorso 3 febbraio, un primo colloquio, poi il momentaneo esilio legato a questioni burocratiche allungate anche dallo sciopero delle banche sammarinesi. Oggi 6 marzo 2024 il closing definitivo. Emiliano Montanari è il nuovo Presidente del Victor San Marino, Carmine Napolitano il Vice e Gino Montella il nuovo Direttore Generale.

Questo pomeriggio la visita a Pietracuta dove dovrebbero ripartire i colloqui, ma soprattutto i lavori, con obiettivo il nuovo quartier generale e i campi d'allenamento.

Questa sera, per completare la prima vera giornata biancoazzurra, la cena con la squadra. Il rispetto dei ruoli uno dei suoi primi comandamenti. Ad Emiliano Montanari non interessano moduli o questioni tecniche, delle quali – ha detto - se ne occupa l'allenatore che blinderò presto. “Cassani se ne andrà da San Marino solo per chiamate di società molto importanti, altrimenti resterà qui anche il prossimo anno. La squadra – ha dichiarato - sta facendo un campionato brillantissimo, e chiederò loro il massimo sforzo per centrare la promozione in serie C”.

Montanari ha le idee chiare, incontrerà presto il Segretario di Stato allo Sport di San Marino Teodoro Lonfernini e il Presidente della FSGC Marco Tura.

Nel video l'intervista a Emiliano Montanari, presidente Victor San Marino

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: