Montecchio-Urbania: agguato post partita ai tifosi ospiti.

Il comune di Vallefoglia e le società calcistiche Urbania Calcio e K Sport Montecchio esprimono la loro solidarietà ai due tifosi dell'Urbania aggrediti durante la trasferta a Montecchio, condannando quanto accaduto. Il riferimento è ad un agguato avvenuto nel pesarese, al termine della partita del campionato di eccellenza che si è giocata allo stadio Spadoni di Vallefoglia.

Dopo il triplice fischio, due tifosi della squadra ospite si stavano dirigendo verso il pullman per fare rientro ad Urbania, sono stati però intercettati da un gruppo di persone dal volto coperto armate di bastoni che li hanno aggrediti, colpendoli anche sul volto. Una delle vittime, un uomo di 40 anni, è stato colpito all'occhio, venendo poi trasportato al pronto soccorso.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per risalire agli autori dell'aggressione. "Solidarietà ai due tifosi aggrediti, condanniamo fermamente gli episodi di teppismo avvenuti ieri al termine dell'incontro di calcio" dicono il sindaco di Vallefoglia, Palmiro Ucchielli e l'assessore comunale allo sport, Mirco Calzolari. Ucchielli ha anche ha contattato telefonicamente questa mattina il sindaco di Urbania, Marco Ciccolini, per esprimergli "amarezza per quanto accaduto" e rassicurarlo che "le indagini delle autorità competenti sono in corso per fare piena luce sugli aggressori, che con il loro vile comportamento hanno rovinato una bella giornata di sport".

"Condanniamo fermamente il vile attacco con spranghe e bastoni subito a danno dei nostri sostenitori al termine della partita - scrive l'Urbania calcio sui suoi canali social - un episodio che esula completamente dalla cronaca sportiva e dai sani princìpi dello sport - che aggiunge - seguendo le indicazioni degli steward siamo stati collocati in un settore condiviso con gli ultras del Montecchio e separato solo da due transenne. Il bar, i servizi, le entrate e le uscite erano in comune tra le tifoserie, mettendo a serio repentaglio l'incolumità del nostro pubblico - per questo - la società si riserva di difendersi, anche legalmente, nelle sedi opportune".

"Ci dissociamo in tutto e per tutto con quanto accaduto al termine dell'incontro, prendendo le distanze dalla condotta violenta e antisportiva adottata da una decina di supporter - scrive il K Sport Montecchio - dopo la bella gara di oggi, giocata con grande agonismo e nel pieno rispetto dei valori umani e sportivi dalle due squadre, mai nessuno avrebbe potuto pensare che alcuni facinorosi potessero, al termine dell'incontro, rovinare in questo modo una bella e sana giornata di sport!"

