Montella: “Incontro proficuo per lo sviluppo del calcio sammarinese”

Era il 24 giugno 2021 quando l'allora Presidente Luca Della Balda annunciava l'inizio della nuova storia calcistica dell'unica società sammarinese affiliata alla FIGC, denominata Victor San Marino Il primo campionato di Eccellenza si è chiuso con un secondo posto e la partecipazione ai play off, il secondo con la promozione sul campo dei biancoazzurri di Stefano Cassani. Il terzo anno della società presieduta da Luca Della Balda riparte dalla Serie D con risultati estremamente positivi per una neopromossa. Dopo le festività natalizie i primi campanelli d'allarme sulle difficoltà economiche della società. Comincia una ricerca di aiuti e come spesso accade a queste società in difficoltà si avvicinano diversi imprenditori che abbozzano ma non affondano mai il colpo. Tutto questo fino all'arrivo del chiacchieratissimo, per i suoi precedenti, imprenditore Emiliano Montanari già Presidente di Siena e Legnano. L'imprenditore romano della Global Service, ha inserito immediatamente soldi freschi per pagare due mensilità arretrate alla squadra, quando ancora non aveva alcuna certezza di diventarne socio di maggioranza. Successivamente arrivano le difficoltà burocratiche, superate queste il definitivo closing, a tappe, l'ultima delle quali ieri davanti al notaio con l'acquisizione del totale pacchetto azionario del Victor San Marino che con tutta probabilità dal prossimo anno tornerà a chiamarsi San Marino Calcio. Dopo il closing definitivo, Emiliano Montanari e il DG Gino Montella hanno incontrato alla Casa del Calcio il numero 1 della FSGC Marco Tura. Incontro proficuo, come lo ha definito Montella, e molto importante per gettare le basi per lo sviluppo del calcio sammarinese. Montella, da noi contattato telefonicamente, ha ribadito la cordialità che c'è stata in questo primo colloquio, di cui oltre alla conoscenza, si è parlato della conferma di voler proseguire con giovani giocatori sammarinesi in rosa. FSGC e Victor San Marino – ha concluso Montella- si rivedranno prima della conclusione del campionato per definire altri dettagli della collaborazione

