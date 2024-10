SERIE C Montevago rilancia il Perugia, l'Ascoli sprofonda (0-1)

Torna a respirare il Perugia, la crisi dell'Ascoli invece non finisce mai. Con Di Carlo in panca è il terzo ko di fila, 1 punto nelle ultime 5 contando anche la vecchia gestione. Campagna, Adjapong da dietro a colpo sicuro, super riflesso di Gemello. Ascoli che parte meglio dei avversari che per almeno mezz'ora faticano ad uscire. Campagna da fuori, telefonata che trova gemello dall'altra parte della cornetta. Dal nulla passa il Perugia, l'azione è bellissima: Gemello-Giunti, ideona di Bartolomei per la corsa di Seghetti, Montevago rimorchia di giustezza e fa 0-1. Ripresa con strappo Perugia, esce Livieri e poi Seghetti non punisce. L'Ascoli che è vivo e non meriterebbe di perdere, Corazza a pochi centimetri dalla deviazione vincente, poi Silipo strozza la girata. Con coraggio i bianconeri ci provano senza sosta e magari con poca lucidità, prima Silipo non fa male a Gemello, idem per Varone subito dopo da fuori. Perugia che si infila negli spazi che fatalmente si aprono; Sylla manda Bacchin, poi Montevago è disturbato al momento di colpire. Occasione Ascoli, inserimento interessante di Bertini che apre troppo il piattone. E il sinistro di Silipo a stretto giro non è troppo fortunato. Finale con i padroni di casa stremati e gli ospiti che sprecano. E' un rigore il movimento quello che si divora Sylla e poi c'è Livieri a togliere dall'angolo la palla di Montevago. Ma la crisi di risultati dell'Ascoli continua.

