Montevarchi e Recanatese vincono 1-0 su Torres e Fiorenzuola

Montevarchi - Torres

Arriva l'11 marzo il primo successo dell'anno del Montevarchi, che non riesce a cedere l'ultimo posto all'Imolese ma almeno, dopo 10 turni senza vittoria, si sblocca con l'1-0 alla Torres. Subito sardi col cross di Gianola per la testa di Girgi, Giusti respinge. Di là Giordani fa sponda per la botta di Kernezo, Garau vola e quel che succede dopo è viziato da fuorigioco. Poi, al 32°, la rete da tre punti: Silvestro dalla fascia per l'incornata di Cerasani, palla sul palo e, a rimbalzo, Italeng è più pronto di Antonelli e tocca a porta sguarnita. Sono tre sconfitte in fila per una Torres sempre più in crisi, che pure, nella ripresa, le occasioni per il pari le creano: Ruocco per l'inserimento di testa di Lora e gran colpo di reni di Giusti, poi angolo di Girgi sul quale Antonelli va in tuffo, ma senza inquadrare.

I sardi restano a +2 dai playout e si vedono staccare dalla Recanatese, vincente 1-0 su un Fiorenzuola che a sua volta, dopo l'avvio di stagione d'alta classifica, comincia a guardarsi alle spalle. La partita si decide al 13°: angolo di Guadagni, Battaiola esce a vuoto su Sbaffo e Ferrante sovrasta Dimarco sul palo lungo, spizzando a rete tra le proteste degli emiliani. Proprio Dimarco prova a rifarsi con un tiro-cross che non sorprende Fallani, che in qualche modo la smanaccia via. Il resto della frazione sta nei tentativi di allungo di Sbaffo, un destro dal limite che non spaventa Battaiola e un colpo di testa alto su traversone di Guadagni. Stronati che scheggia il palo da fuori apre una ripresa nella quale il Fiorenzuola fa poco per rientrare. Il meglio, nell'arco di 2', sui cross da destra di Morello, con Somma doppiamente salvifico in anticipo su Sartore. Così, nel recupero, i giallorossi vanno in contropiede e sfiorano il bis con Ferretti, il cui mancino a giro è deviato in angolo da Battaiola.