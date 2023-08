MERCATO Monza, dall'Inter ecco anche D'Ambrosio Il difensore, svincolato, raggiunge Gagliardini in biancorosso

Il Monza pesca ancora dall'Inter: dopo Roberto Gagliardini, ecco Danilo D'Ambrosio, anche lui svincolato al termine dell'esperienza in nerazzurro. Il difensore ha commentato il passaggio alla squadra allenata da Raffaele Palladino spiegando l'importanza di Adriano Galliani nella trattativa, mentre ha rimarcato il dispiacere di non aver potuto chiudere la carriera all'Inter, ringraziando comunque società e tifosi per l'affetto. Infine, sulla possibilità di vedere Romelu Lukaku alla Juventus ha dichiarato: "Ognuno è libero nelle proprie scelte, ma ormai sono un giocatore del Monza, non mi riguarda".

