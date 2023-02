SERIE A Monza, Palladino: "Il nostro Scudetto è la salvezza"

Dopo la vittoria dell'Inter nel derby contro il Milan sono in programma altre partite in Serie A: alle 18.30 si gioca Verona-Lazio, alle 20.45 tocca al Monza contro la Sampdoria. Il tecnico dei brianzoli Raffaele Palladino mette in guardia i suoi e fissa l'obiettivo minimo.

