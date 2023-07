MERCATO Monza, preso Gagliardini a parametro zero Il centrocampista arriva in Brianza dopo sei stagioni e mezzo all'Inter

Dopo i riscatti di Cragno, Izzo, Pablo Marì, Caprari, Pessina e Petagna, scattati a fine campionato, e l'acquisto di Cittadini dall'Atalanta, il Monza si muove anche a centrocampo. In Brianza arriva a parametro zero il ventinovenne Roberto Gagliardini, che si era svincolato a luglio dall'Inter, al termine di sei stagioni e mezzo con 16 goal in 190 presenze e cinque trofei vinti.

