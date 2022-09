MORTE ELISABETTA Morte della regina Elisabetta: la Premier League si ferma per la 7^ giornata

Morte della regina Elisabetta: la Premier League si ferma per la 7^ giornata.

In una riunione questa mattina, i club della Premier League hanno reso omaggio a Sua Maestà la Regina Elisabetta II. "Per onorare la sua vita straordinaria e il suo contributo alla nazione, e in segno di rispetto, il turno di Premier League di questo fine settimana sarà posticipato, inclusa la partita di lunedì sera", si legge in una nota.

"Questo è un momento tremendamente triste non solo per la nazione, ma anche per i milioni di persone in tutto il mondo che l'hanno ammirata e ci uniamo a tutti coloro che piangono la sua scomparsa", le parole di Richard Masters, amministratore delegato della Premier League.

Non solo la massima divisione, ma anche tutti i campionati professionistici inglesi hanno deciso di non scendere in campo questo fine settimana, in segno di lutto per la morte della Regina Elisabetta.

