Morte Maradona: 8 rinviati a giudizio. Pm: "agonia 12 ore, condotta negligente".

Otto rinvii a giudizio per omicidio colposo nell'inchiesta per la morte di Diego Armando Maradona, avvenuta il 25 novembre 2020 in un appartamento di Tigre, vicino Buenos Aires. Si tratta del neurochirurgo e medico personale del 'pibe', Leopoldo Luque e della psichiatra Agustina Cosachov, ritenuti i principali responsabili della salute dell'ex calciatore. Rinviati a giudizio anche lo psicologo Carlos Díaz, il coordinatore medico Nancy Forlini e il coordinatore infermieristico Mariano Perroni, gli infermieri Ricardo Almirón e Dahiana Madrid e il medico clinico Pedro Pablo Di Spagna.

I pubblici ministeri, nella richiesta di rinvio a giudizio, hanno posto l'accento sulle "omissioni" e i maltrattamenti degli otto professionisti sanitari che avevano la responsabilità della salute di Maradona dopo l'intervento alla testa. I giudici hanno sottolineato che lo staff aveva ridotto l'ex calciatore in una "situazione di impotenza", abbandonandolo "al suo destino" durante uno "scandaloso" ricovero domiciliare. La morte di Maradona è sopravvenuta il 25 novembre 2020 per un arresto cardiorespiratorio mentre si stava riprendendo da un intervento di neurochirurgia. L'indagine è stata condotta dai pm Laura Capra, Cosme Iribarren e Patricio Ferrari, una squadra coordinata dal procuratore generale di San Isidro, John Broyad . Gli otto rischiano pene che vanno dagli 8 ai 25 anni di reclusione.

