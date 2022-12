Morte Pelè: lunedì la camera ardente nello stadio del Santos, martedì i funerali

Continuano i messaggi di cordoglio verso Pelè, il grande campione scomparso a 82 anni. Lunedì 2 gennaio verrà allestita la camera ardente a Vila Belmiro, lo stadio del Santos dove Pelè si è consacrato giocando per 17 anni. Il giorno dopo il feretro sarà portato in corteo per le strade di Santos prima del funerale in forma privata e la sepoltura nel cimitero del Memorial. Nel frattempo sono stati proclamati 3 giorni di lutto nazionale in Brasile per ricordare uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi. Il Cristo Redentore di Rio de Janeiro è stato illuminato con i colori verdeoro della Nazionale Brasiliana e si sono accese le luci anche del Maracanà, lo stadio in cui Pelè segnò il suo millesimo gol contro il Vasco da Gama.

