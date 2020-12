Morte Rossi: calcio italiano in lutto, ricordi da tutto il mondo Campioni & Campioni dedicò proprio al Mondiale dell''82 una puntata speciale.

Tutta Italia piange l'eroe del mondiale di Spagna '82. Aveva 64 anni ed era malato, ma la sua scomparsa è arrivata improvvisa per gli italiani che lo amavano. Rossi è stato campione del mondo (capocannoniere con 6 gol di quel mondiale), Pallone d'oro. Con la Juve di Trapattoni ha vinto 2 scudetti e 4 Coppe. Lo piangono i suoi amici e ex compagni di squadra. Cabrini: "Se ne va un fratello". Zoff: "Un amico intelligente. Fatico a capire". L'omaggio del Brasile: "Uccise il nostro sogno, ma per lui grande rispetto". Bandiere a mezz'asta a Coverciano e in Figc. "Ha regalato un sogno agli italiani", ha detto il premier Conte.

"Ciao Paolo... I giocatori non dovrebbero andarsene prima degli allenatori". Così l'ex allenatore della Juventus Giovanni Trapattoni.



'Pablito' protagonista del mondiale '82, al quale la San Marino Rtv ha dedicato una puntata speciale di "Campioni&Campioni" con Roberto Chiesa, Italo Cucci e Eraldo Pecci.

