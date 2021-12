Morto Hugo Maradona, fratello di Diego

Morto Hugo Maradona, fratello di Diego.

In mattinata è scomparso Hugo Maradona, fratello minore di Diego. Il decesso è avvenuto alle 11:50 per arresto cardiaco nella zona di Flegrea, a Monte di Procida in provincia di Napoli dove Hugo Maradona viveva. Nel 1987 fu comprato dal Napoli e girato in prestito all'Ascoli. Con i bianconeri marchigiani 13 presenze senza reti. Dall'Italia poi in giro per il Mondo tra Spagna, Austria, Venezuela, Uruguay, Giappone e Canada.

Tra i primi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Hugo Maradona anche quello del Napoli: "Il presidente Aurelio De Laurentiis, il vice presidente Edoardo De Laurentiis, i dirigenti, lo staff tecnico, la squadra e tutta la SSC Napoli si stringono attorno alla famiglia Maradona e si uniscono al dolore per la scomparsa di Hugo".



