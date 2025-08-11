TV LIVE ·
Morto il procuratore rumeno Robert Visan. Portò Amadou Diawara a San Marino

Mondo del calcio in lutto per la scomparsa di Robert Visan 48 anni. Tra le tante procure anche quella del centrocampista Amadou Diawara a San Marino da gennaio a giugno 2015

di Lorenzo Giardi
11 ago 2025
Foto: Fanatik Sport
Foto: Fanatik Sport

Il noto procuratore rumeno ha seguito il centrocampista guineano Amadou Diawara, 28 anni, a San Marino dal gennaio al giugno 2015, poi in carriera Bologna, Napoli, Roma, Anderlecht e oggi al Laganes. Robert Visan morto all'età di 48 anni a causa di un male incurabile, ha collaborato con il procuratore israeliano Pini Zahavi il quale ha rappresentato in carriera giocatori come Robert Lewandowski, Rio Ferdinand, Juan Sebastian Veron, David Alaba e Ashley Cole. Visan era apprezzato e conosciuto nel mondo del calcio, considerato uno dei profili professionali più importanti.





 


