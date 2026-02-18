Morto l'ex calciatore Christian Jidayi

È morto Christian Jidayi, 39 anni, ex calciatore professionista molto noto in Romagna per aver vestito le maglie di Cesena, Forlì e Bellaria. Divenuto poi allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico del San Marino nel periodo 2017-2019. Attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, il suo corpo è stato ritrovato la notte scorsa nella pineta di Lido di Adriano, località dove viveva con la famiglia. Le ricerche, scattate in seguito alla segnalazione dei colleghi che non lo hanno visto arrivare al lavoro, hanno portato alla scoperta di una scena che indirizza le indagini verso il gesto volontario. Il ritrovamento è stato possibile grazie al tracciamento del telefono cellulare. Il Cesena FC e il Forlì lo ricordano con un messaggio di cordoglio sulle proprie homepage e sui propri profili social.











