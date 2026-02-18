TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:53 Naturalizzazione: abrogata la rinuncia alla cittadinanza d'origine 12:11 Allerta arancione per vento su Romagna e San Marino, previste raffiche di burrasca 11:49 Tentato furto alla basilica di San Luca, infranto il vetro dell’icona 11:06 Approvata la legge sulla cittadinanza per naturalizzazione: abrogato l'obbligo di rinuncia alla cittadinanza d'origine 10:12 In Aula l’esame in seconda lettura del PdL sulla cittadinanza per naturalizzazione 08:17 Lagarde verso l’addio anticipato alla Bce, indiscrezione del Financial Times 07:00 L'Inter per la prima volta ai play off di Champions
  1. Home
  2. News sport
  3. Calcio

Morto l'ex calciatore Christian Jidayi

di Roberto Chiesa
18 feb 2026
Morto l'ex calciatore Christian Jidayi

È morto Christian Jidayi, 39 anni, ex calciatore professionista molto noto in Romagna per aver vestito le maglie di Cesena, Forlì e Bellaria. Divenuto poi allenatore, ha fatto parte dello staff tecnico del San Marino nel periodo 2017-2019. Attualmente agente della Polizia Provinciale di Ravenna, il suo corpo è stato ritrovato la notte scorsa nella pineta di Lido di Adriano, località dove viveva con la famiglia. Le ricerche, scattate in seguito alla segnalazione dei colleghi che non lo hanno visto arrivare al lavoro, hanno portato alla scoperta di una scena che indirizza le indagini verso il gesto volontario. Il ritrovamento è stato possibile grazie al tracciamento del telefono cellulare. Il Cesena FC e il Forlì lo ricordano con un messaggio di cordoglio sulle proprie homepage e sui propri profili social.





Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Calcio