LUTTO Morto Sergio Vatta, lanciò Bobo Vieri A 82 anni si è spento l'ex allenatore del Torino e della Nazionale Femminile Italiana. Fece esordire oltre 60 ragazzi in serie A

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Sergio Vatta. Scopritore di tantissimi talenti ha fatto esordire oltre 60 ragazzi in serie A, lanciando calciatori come Christian Vieri, Dino Baggio, Diego Fuser e Gianluigi Lentini. Vatta è stato responsabile del settore giovanile del Torino tra gli anni ’80 e ’90 e allenatore della prima squadra granata nel 1989. Nel 1991 è entrato in Federcalcio come allenatore e responsabile delle Nazionali Under 16 e Under 17 per poi diventare nella stagione 1997/98 Commissario Tecnico della Nazionale Femminile guidando le Azzurre alla fase finale del Mondiale statunitense









