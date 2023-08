SERIE C Mosti a un passo dal Cesena, il Rimini abbraccia Megelaitis

Ritardi diffusi, pochi soldi, molte idee, Il mercato della C va a rilento e anche le squadre più ambiziose devono ancora essere completate. Partendo dalla Romagna, al Cesena mancano almeno un attaccante e due centrocampisti. E delle 3 caselle vuote solo una è in procinto di completarsi. Quella che riguarda Nicola Mosti che il Modena è disposto a trasferire in prestito, ma con obbligo di riscatto. Obbligo che il Cesena vincolerà alla promozione in serie B. Per il resto sono uscite: Albertini vicino all'Ancona, Kontek verso il ritorno a Foggia. L'impossibilità di inserire altri giocatori in rosa prima delle cessioni potrebbe spingere l'attaccante Claudio Morra, sondato dal Cesena, al Rimini. Perché i biancorossi, che hanno dato Santini all'Entella per alleggerire il monte ingaggi, hanno fretta di rimpiazzarlo, Il diesse Maniero ha fatto l'offerta, e il giocatore pare orientato a dare l'ok. Assenso al trasferimento al Rimini che ha già fatto pervenire il centrocampista lituano Linas Megelaitis, svincolato dopo la mancata iscrizione al campionato della Viterbese. Il campionato di serie C, che prenderà ufficialmente il via il 3 settembre prossimo, godrà di una copertura televisiva completa. Tutte le partite saranno trasmesse sui canali di Sky Calcio. L'emittente satellitare ha acquisito i diritti per le prossime due stagioni.

